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Çekirge istilası sınıra dayandı! Çekirgeler Türkiye'yi istila eder mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı |Video
Türkiye - Irak sınırında görülen çekirge istilası İran'a yönelmişti. Türkiye'de de Hakkari Yüksekova'da bir vatandaş dükkanında bir tane iri çekirge buldu. Peki sınıra dayanan çekirge istilası Türkiye'ye sıçrar mı? Uzman isim A Haber ekranlarında yanıtladı. Çekirge istilasının her yıl yaşanan bir olay olduğunu söyleyen uzmanlar Türkiye'ye gelmelerinin beklenmediğini belirtiyor.
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