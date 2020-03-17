17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
17.03.2020

Çekirge istilası sınıra dayandı! Çekirgeler Türkiye'yi istila eder mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı |Video

Türkiye - Irak sınırında görülen çekirge istilası İran'a yönelmişti. Türkiye'de de Hakkari Yüksekova'da bir vatandaş dükkanında bir tane iri çekirge buldu. Peki sınıra dayanan çekirge istilası Türkiye'ye sıçrar mı? Uzman isim A Haber ekranlarında yanıtladı. Çekirge istilasının her yıl yaşanan bir olay olduğunu söyleyen uzmanlar Türkiye'ye gelmelerinin beklenmediğini belirtiyor.
Çekirge istilası İrana yönelmişti! O ilimizde görüldü ÇEKİRGE İSTİLASI İRAN'A YÖNELMİŞTİ! O İLİMİZDE GÖRÜLDÜ
İran - Irak sınırında çekirge istilası! Türkiyeye geldi mi? |Video İRAN - IRAK SINIRINDA ÇEKİRGE İSTİLASI! TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ? |VİDEO
Son dakika açıklaması: Çekirge istilası için Türkiye riskli listede mi? Çekirge sürüsü Türkiyeye geldi mi? SON DAKİKA AÇIKLAMASI: ÇEKİRGE İSTİLASI İÇİN TÜRKİYE RİSKLİ LİSTEDE Mİ? ÇEKİRGE SÜRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sınıra dayandı! Çekirgeler Türkiye'yi istila eder mi?
Sınıra dayandı! Çekirgeler Türkiye'yi istila eder mi?
Alkollü adam metrobüs durağını birbirine kattı!
Alkollü adam metrobüs durağını birbirine kattı!
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
Uzaktan eğiitm nasıl olacak?
Uzaktan eğiitm nasıl olacak?
Tüm bildiklerinizi unutun! İşte maske gerçeği...
Tüm bildiklerinizi unutun! İşte maske gerçeği...
Korona kuyruğu! Tek tek alındılar
Korona kuyruğu! Tek tek alındılar
Görüntü İstanbul'dan! Kameralar tesadüfen kaydetti
Görüntü İstanbul'dan! Kameralar tesadüfen kaydetti
Korona darbesi! Toplu ulaşım azaldı
Korona darbesi! Toplu ulaşım azaldı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
İran'ı istila etmişlerdi! O ilimizde görüldü
İran'ı istila etmişlerdi! O ilimizde görüldü
Kolonyaya alternatif biberiye yağı!
Kolonyaya alternatif biberiye yağı!
Daha Fazla Video Göster