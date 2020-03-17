Çekirge istilası sınıra dayandı! Çekirgeler Türkiye'yi istila eder mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı |Video

Türkiye - Irak sınırında görülen çekirge istilası İran'a yönelmişti. Türkiye'de de Hakkari Yüksekova'da bir vatandaş dükkanında bir tane iri çekirge buldu. Peki sınıra dayanan çekirge istilası Türkiye'ye sıçrar mı? Uzman isim A Haber ekranlarında yanıtladı. Çekirge istilasının her yıl yaşanan bir olay olduğunu söyleyen uzmanlar Türkiye'ye gelmelerinin beklenmediğini belirtiyor.