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Son dakika açıklaması: Çekirge istilası için Türkiye riskli listede mi? Çekirge sürüsü Türkiye'ye geldi mi?

Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi? Afrika ülkelerini işgal eden çekirge sürüsünün Türkiye sınırlarına geldiği iddia edilmişti. Corona virüsü ile mücadele sürerken, çekirge istilasına ilişkin gelişmeler panik yaratmıştı. Birleşmiş Milletler, çekirge sürüsü ile ilgili liste hazırladı. Pek, çekirge istilası için Türkiye riskli listede mi? Çekirge sürüsü Türkiye'ye geldi mi?

Giriş Tarihi: 14.03.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 17:56
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Son dakika açıklaması: Çekirge istilası için Türkiye riskli listede mi? Çekirge sürüsü Türkiye'ye geldi mi?

Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi? Şubat ayında çok sayıda ülke çekirge istilası karşı karşıya kalmıştı. Afrika ülkelerini işgal eden çekirge sürüsünün İran ve Irak'ta da görülmesinin ardından, çekirge sürüsünün Türkiye sınırlarına geldiği söylenmişti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü çekirge istilası ile ilgili yeni liste yayımlandı ve riskli ülkeleri duyurdu. Peki, çekirge istilası için Türkiye riskli listede mi? Çekirge sürüsü Türkiye'ye geldi mi? İşte cevaplar...

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Son dakika açıklaması: Çekirge istilası için Türkiye riskli listede mi? Çekirge sürüsü Türkiye'ye geldi mi?

ÇEKİRGE İSTİLASI TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Çekirge sürüsünün Türkiye sınırına geldiği söyleniyordu. BM tarafından yayımlanan liste ile çekirge sürüsü rotasını değiştirdiği bildirildi. Türkiye, riskli ülkeler arasında yer almadı.

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Son dakika açıklaması: Çekirge istilası için Türkiye riskli listede mi? Çekirge sürüsü Türkiye'ye geldi mi?

Dünya corona virüsü ile mücadele ederken, çekirge sürüsünün Afrika ülkelerini işgal etmesi panik yaratmıştı.

Günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebilen çekirge sürüsü, bir günde 150 kilometre gidiyor.

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Son dakika açıklaması: Çekirge istilası için Türkiye riskli listede mi? Çekirge sürüsü Türkiye'ye geldi mi?

Birleşmiş Milletler, Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceğini duyurdu.

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Son dakika açıklaması: Çekirge istilası için Türkiye riskli listede mi? Çekirge sürüsü Türkiye'ye geldi mi?

BM Gıda ve Tarım Örgütü, yayımladığı durum raporunda, Kenya, Somali ve Etiyopya'da durumun kritik olduğuna ve yeni çekirge sürülerin oluşmaya başladığına dikkati çekti.