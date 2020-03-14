Son dakika açıklaması: Çekirge istilası için Türkiye riskli listede mi? Çekirge sürüsü Türkiye'ye geldi mi?

Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi? Şubat ayında çok sayıda ülke çekirge istilası karşı karşıya kalmıştı. Afrika ülkelerini işgal eden çekirge sürüsünün İran ve Irak'ta da görülmesinin ardından, çekirge sürüsünün Türkiye sınırlarına geldiği söylenmişti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü çekirge istilası ile ilgili yeni liste yayımlandı ve riskli ülkeleri duyurdu. Peki, çekirge istilası için Türkiye riskli listede mi? Çekirge sürüsü Türkiye'ye geldi mi? İşte cevaplar...