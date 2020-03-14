Son dakika açıklaması: Çekirge istilası için Türkiye riskli listede mi? Çekirge sürüsü Türkiye'ye geldi mi?
Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi? Afrika ülkelerini işgal eden çekirge sürüsünün Türkiye sınırlarına geldiği iddia edilmişti. Corona virüsü ile mücadele sürerken, çekirge istilasına ilişkin gelişmeler panik yaratmıştı. Birleşmiş Milletler, çekirge sürüsü ile ilgili liste hazırladı. Pek, çekirge istilası için Türkiye riskli listede mi? Çekirge sürüsü Türkiye'ye geldi mi?
Giriş Tarihi: 14.03.2020 17:47Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 17:56