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İran - Irak sınırında çekirge istilası! Türkiye'ye geldi mi? |Video
Çekirge istilası nerede? Şubat ayında çok sayıda ülke çekirge sürüsüyle karşı karşıya kaldı. Hindistan ve Çin'de görülen çekirge istilasının İran ve Irak'ta da görülmesinin ardından en çok merak edilenlerden biride, çekirge sürüsünün Türkiye'ye gelip gelmediği oldu. Peki, çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi? Çekirge istilası nerede, hangi ülkelerde?
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