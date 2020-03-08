BİZE ULAŞIN
Çanakkale'de tarihin seyrini değiştirmişti! "Nusret" 105 yıl sonra aynı rotada |Video
Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında büyük payı bulunan "Nusret Mayın Gemisi"nin, 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'na döktüğü mayınlarla tarihin akışını değiştirmede üstlendiği rol, 105 yıl sonra aynı yerde gerçekleştirilen seyir faaliyetiyle canlandırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.