Yunan bakandan Ayasofya provokasyonu! Küstah sözleri A Haber’de net yanıt: “Bu seferki kalıcı bir korku ve hezeyan”

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, hükümetin dış politikasına yönelik eleştirilere Türkiye ve Ayasofya üzerinden yanıt vererek, “Dış politikanız olması için ne yapmamız gerekirdi? İstanbul'u ve Ayasofya'yı mı almamız gerekirdi?” ifadelerini kullandı. İsrail ile Yunanistan arasında imzalanan 3 milyar euroluk savunma anlaşmasının Türkiye karşıtı istihbarat iş birliği iddialarıyla gündeme gelmesi, Atina-Tel Aviv hattındaki hesapları yeniden tartışmaya açtı. A Haber’de konuşan Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, Yunanistan’daki Türkiye karşıtlığının “kalıcı bir korku ve hezeyan” haline geldiğini savunarak, İsrail’in bölgesel hedefleri ile Yunanistan’ın Megali İdea söyleminin Doğu Akdeniz’de kesiştiğini söyledi. Gazeteci Gaffar Yakınca ise İsrail’in Türkiye’nin Suriye’deki varlığına yönelik açıklamalarına dikkat çekerek, bölgedeki gerilimin tarihsel ve jeopolitik boyutlarına vurgu yaptı.