Putin: "Wıtkoff ve Kushner ile çalışmaya hazırız"

Rusya-Ukrayna savaşında diplomasi trafiği yeniden hızlandı. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Üç saatten fazla süren görüşmenin ardından Kremlin, temasları "yapıcı, samimi ve faydalı" olarak nitelendirdi. Putin de ABD ile temasların faydalı olduğunu ve Witkoff ile Kushner'la çalışmaya hazır olduklarını belirtti. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova'daki kritik görüşmenin detaylarını ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.