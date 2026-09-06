-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Orta Vadeli Program bugün açıklanıyor: Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi rotası
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Orta Vadeli Program bugün açıklanıyor: Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi rotası

Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi rotası bugün belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın bugün saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde detaylı şekilde açıklanacağını duyurdu. Türkiye'nin ekonomi planındaki hedefler ve programın ayrıntıları A Haber'de ele alındı. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ve kameraman Uğur Koçak, Orta Vadeli Program öncesindeki gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.

Önceki Video
Cemal Enginyurt'un reklamını yaptığı gece kulübüne ailesinin ortaklığı belgelerle ortaya çıktı
Cemal Enginyurt'un reklamını yaptığı gece kulübüne ailesinin ortaklığı belgelerle ortaya çıktı
KPSS lisans sınavı bugün: 1 milyon 708 bin 329 aday ter dökecek
Sonraki Video
KPSS lisans sınavı bugün: 1 milyon 708 bin 329 aday ter dökecek
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar