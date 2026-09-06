Orta Vadeli Program bugün açıklanıyor: Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi rotası

Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi rotası bugün belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın bugün saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde detaylı şekilde açıklanacağını duyurdu. Türkiye'nin ekonomi planındaki hedefler ve programın ayrıntıları A Haber'de ele alındı. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ve kameraman Uğur Koçak, Orta Vadeli Program öncesindeki gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.