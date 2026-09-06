Okan Müderrisoğlu'ndan Meta raporuna tepki: Yerli medyanın reklam gelirleri vakumlanıyor

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Londra merkezli araştırma şirketi Public First tarafından hazırlanan ve Meta'nın Türkiye'deki etkisini ele alan raporu mercek altına aldı. Müderrisoğlu, köşe yazısında raporun kapsamına yönelik eleştirilerde bulunarak veri gizliliği, dezenformasyon ve yerli medyanın reklam gelirleri gibi başlıkların raporda yeterince ele alınmadığını ve raporun taraflı hazırlandığını belirtti. Meta'nın fonladığı Londra merkezli araştırma raporuna dikkat çeken Müderrisoğlu, "Sistemin işleyişindeki sakatlıklara dair tek bir eleştiri yok, çünkü araştırmayı fonlayan da Meta" dedi.