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Asırlık çınar koronavirüsü devirdi! Bahriye Kaya 92 yaşında şifa buldu |Video
Türkiye'nin dört bir yanından koronavirüsü (Covid-19) yenen hastaların haberleri gelmeye devam ediyor. A Haber ekibi bunlardan birine canlı yayında tanık oldu. Çanakkale'de 14 gün verdiği mücadele sonrasında koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye Kaya hastaneden alkışlarla taburcu oldu. Asırlık çınar Kaya'nın aynı zamanda alzheimer, diyabet, ve hipertansiyon gibi hastalıkları da vardı. Bu hastalıklara rağmen koronavirüsü deviren Kaya'nın kızı ve torunu duygularını A Haber ekranlarında anlattı.
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