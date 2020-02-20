Almanya'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk A Haber'e konuştu |Video

Almanya'nın Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafe silahla tarandı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İki kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için operasyon başladı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Muhammed korkunç anları A Haber'e anlattı.

Almanya'nın Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafe silahla tarandı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İki kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için operasyon başladı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Muhammed korkunç anları A Haber'e anlattı.

"GÖRDÜĞÜNÜN KAFASINA SIKTI"

Yaralı kurtulan genç korkunç anları, "Önce dışarıdan 5-6 el atış yapıldı. Ben yemek yerken adam içeriye girdi. Kafede 10-12 kişi vardık. Sadece 2 kişi yaşayabildi. Bir tanesi de benim işte. Adam gördüğünün kafasına sıktı. Ben duvarın arkasına saklandım. Kolumdan vurdu beni. Ben birisinin üzerine düştüm altımdaki çocuğun boğazında delik vardı. Çocuk dilimi hissedemiyorum dedi. Ben de Kelime-i Şahadet getir dedim." ifadeleriyle anlattı.