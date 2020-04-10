A Haber Koronavirüs Test Merkezi'nde |Video

Sağlık Bakanlığı koronavirüsün (Covid-19) yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulu'nun önerisiyle test sayısını arttırdı. Peki testler nasıl yapılıyor? Sonuçlar ne kadar sürede çıkıyor? A Haber muhabiri İbrahim Doğan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nı ziyaret ederek testlerin nasıl yapıldığını aktardı. Laboratuvar sorumlusu Prof. Dr. Uğur Arslan, detayları a

Sağlık Bakanlığı koronavirüsün (Covid-19) yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulu'nun önerisiyle test sayısını arttırdı. Peki testler nasıl yapılıyor? Sonuçlar ne kadar sürede çıkıyor? A Haber muhabiri İbrahim Doğan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nı ziyaret ederek testlerin nasıl yapıldığını aktardı. Laboratuvar sorumlusu Prof. Dr. Uğur Arslan, detayları canlı yayında anlattı.

GÜNDE KAÇ TEST YAPILIYOR?

Arslan, merkezdeki çalışmaları anlatarak, "Günlük kapasitemiz 700-800 test. Şu anda günlük 400-500 test geliyor ama daha önce 700 test yaptığımız günler de oldu" ifadelerini kullandı.