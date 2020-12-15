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Son dakika | Görenler gözlerine inanamadı! Kanguru öyle bir şey yaptı ki...

DHA
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Giriş: 15.12.2020 12:39
Son dakika haberi...ABD'de kuyruğu üzerinde duran kangurunun görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Kuyruğu üzerinde durduğu anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Kangurunun kuyruğuyla kendini dengede tutuşu ve kaslarını esnetişine yöneli

ABD'nin Teksas eyaletindeki Crocodile Encounter Hayvanat Bahçesi'nde Jack isimli bir kangurunun kuyruğu üzerinde durduğu anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Kangurunun kuyruğuyla kendini dengede tutuşu ve kaslarını esnetişine yönelik yorumlar yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntüler karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtirken bir kişi, "Steroid kullanan dev mutant tavşanlar gibiler" yorumunu yaptı.

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