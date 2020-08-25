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Son dakika: Giresun'da soyadı gibi kahraman! Kadın 15 kişiyi kurtardı

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Giriş: 25.08.2020 12:07
Güncelleme:25.08.2020 12:08
Son dakika haberi... Giresun'da felaketin yaşandığı bölgede yaralar sarıldıkça zaman ilerledikçe kahramanlık hikayeleri de ortaya çıkıyor. O hikayelerden biri de Zeynep Kahraman'ın hikayesi. Tıpkı soyadı gibi bir kahraman... Selin yaklaştığını gördü hemen komşularına haber verdi. 15 kişinin hayatını kurtaran kadın A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak'a o anları anlattı.
Son dakika: Giresunda soyadı gibi kahraman! Kadın 15 kişiyi kurtardı SON DAKİKA: GİRESUN'DA SOYADI GİBİ KAHRAMAN! KADIN 15 KİŞİYİ KURTARDI

Soyadı gibi kahraman!
Soyadı gibi kahraman!
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