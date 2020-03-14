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14.03.2020

Son dakika gelişmesi! Umreden dönen 19 kişi koronavirüs (corona virüs) şüphesiyle karantinaya alındı |Video

Kayseri'de umreden dönen 19 kişi koronavirüs (corona virüs) şüphesiyle karantina altına alındı. 19 kişiye koronavirüs testi yapıldığını söyleyen A Haber muhabiri Engin Gökdemir Kayseri Şehir Hastanesi önünden canlı yayında son dakika gelişmesinin detaylarını aktardı.

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