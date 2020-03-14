- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika gelişmesi! Umreden dönen 19 kişi koronavirüs (corona virüs) şüphesiyle karantinaya alındı |Video
Kayseri'de umreden dönen 19 kişi koronavirüs (corona virüs) şüphesiyle karantina altına alındı. 19 kişiye koronavirüs testi yapıldığını söyleyen A Haber muhabiri Engin Gökdemir Kayseri Şehir Hastanesi önünden canlı yayında son dakika gelişmesinin detaylarını aktardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.