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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Futbol maçlarında yeni dönem! Taraftarlar cep telefonlarıyla tezahürat gönderecek |Video

Son dakika: Futbol maçlarında yeni dönem! Taraftarlar cep telefonlarıyla tezahürat gönderecek |Video

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Giriş: 28.05.2020 14:19
Güncelleme:28.05.2020 14:36
Son dakika haberi... Koronavirüs önlemleri dünya çapında spor müsabakalarını da etkiledi Japonya futbolunda cep telefonlarıyla uzaktan tezahürat gönderecek. Ertelenen futbol maçlarının Temmuz başında yeniden başlaması planlanıyor. Seyircisiz oynanacak karşılaşmalarda taraftarlar yeni geliştirilen bir cep telefonu uygulamasıyla maçlara tezahüratlarıyla katılabilecek. Uzaktan tezahürat adı verilen bir uygulamayla maçları televizyon, radyo ya da internetten takip eden izleyicilerin sesleri hoparlörler aracılığıyla gerçek stadlara yansıtılacak.

Son dakika haberi... Koronavirüs önlemleri dünya çapında spor müsabakalarını da etkiledi Japonya futbolunda cep telefonlarıyla uzaktan tezahürat gönderecek. Ertelenen futbol maçlarının Temmuz başında yeniden başlaması planlanıyor. Seyircisiz oynanacak karşılaşmalarda taraftarlar yeni geliştirilen bir cep telefonu uygulamasıyla maçlara tezahüratlarıyla katılabilecek. Uzaktan tezahürat adı verilen bir uygulamayla maçları televizyon, radyo ya da internetten takip eden izleyicilerin sesleri hoparlörler aracılığıyla gerçek stadlara yansıtılacak.

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