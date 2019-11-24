24 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.11.2019

Son dakika: Evlat katili babadan kan donduran ifade

Fatih'te oturduğu evde bipolar bozukluğu olan kızını öldüren emekli başkomiser Kemal A.'nın kızını neden öldürdüğü ile ilgili ifadesi ortaya çıktı. Baba ifadesinde, "Kurtulsun diye yaptığım" dediği öğrenildi.

Fatih'te, emekli başkomiser, kızını tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından 155 polis imdatı arayan başkomiser, olay yerine gelen polise teslim oldu. Evlat katili babanın ifadesi şok etti.

Olay, Zeyrek Mahallesi Dülgeroğlu Sokak 20/2 numarada 10.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kızıyla birlikte yaşayan emekli başkomiser Kemal A., henüz belirlenemeyen bir nedenle, çekyatta uyuyan kızı Nihal'i başından tabancayla vurdu. Daha sonra sokağa çıkan emekli başkomiser, 155 polis imdatı arayarak kendini ihbar etti.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Babası tarafından sol şakağından vurulan Nihal A.(40) ağır yaralı olarak ambulansla Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nihal A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emekli başkomiser Kemal A., olay yerine gelen polis ekibine olayda kullandığı tabancayla birlikte teslim oldu.

Kızı Nihal A.'yı öldüren emekli başkomiser baba Kemal A.'nın emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Baba Kemal A.'nın ifadesinde savunma olarak "Kurtulsun diye yaptım" dediği öğrenildi. Evlat katili babanın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Babası tarafından uyurken öldürülen Nihal A.'nın psikolojik tedavi gördüğü, yaklaşık bir ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yattığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Evlat katili babadan kan donduran ifade
Evlat katili babadan kan donduran ifade
Köpek yüzünden çıkan kavgada 3 kişi öldü
Köpek yüzünden çıkan kavgada 3 kişi öldü
Pazar yerinde vahşet! Husumetlisini vurdu
Pazar yerinde vahşet! Husumetlisini vurdu
İstanbul'un göbeğinde 'mazgal kapanı'
İstanbul'un göbeğinde 'mazgal kapanı'
Şarkıcı olmak için hakimliği bıraktı!
Şarkıcı olmak için hakimliği bıraktı!
Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 4 yaralı
Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 4 yaralı
Yerel gazeteye kurşun yağdırdılar
Yerel gazeteye kurşun yağdırdılar
İstanbul'da silahlı çatıma! O anlar kamerada
İstanbul'da silahlı çatıma! O anlar kamerada
Milyonluk dükkanının satıldığını mesajla öğrendi
Milyonluk dükkanının satıldığını mesajla öğrendi
Şehit öğretmen Şenol Akar'ın anısına!
Şehit öğretmen Şenol Akar'ın anısına!
Dikkat! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor
Dikkat! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor
Yalovalıları korkutan haber! 2 ay içerisinde...
Yalovalıları korkutan haber! 2 ay içerisinde...
Daha Fazla Video Göster