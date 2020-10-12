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Son dakika: Ege Denizi depremlerle sallandı! Son depremler...

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Giriş: 12.10.2020 08:52
Güncelleme:12.10.2020 08:58
Son dakika haberi... Ege Denizi açıklarında sabah saat 7:11'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve çevresinden de hissedildi. Ayrıca gece saatlerinde Ege Denizi'nde 4,8 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Ege Denizi açıklarında sabah saat 7:11'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve çevresinden de hissedildi. Ayrıca gece saatlerinde Ege Denizi'nde 4,8 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

SON DEPREMLER

12.10.2020 07:11:30AFAD35.749526.171511.12Mw5.0----Ege Denizi, 49.56 km.Lasithi (Yunanistan), 149.17 km. Datça (Mugla)

12.10.2020 05:38:56AFAD35.702626.36684.58Mw3.7----Ege Denizi, 43.05 km.Lasithi (Yunanistan), 141.09 km. Datça (Mugla)

12.10.2020 05:08:03AFAD35.649126.671810.02ML2.4----Ege Denizi, 32.80 km.Dodecanese (Yunanistan), 130.40 km. Datça (Mugla)

12.10.2020 04:58:26AFAD35.618326.711012.81ML2.9----Ege Denizi, 27.91 km.Dodecanese (Yunanistan), 131.66 km. Datça (Mugla)

12.10.2020 04:58:03AFAD36.921327.55607.00ML1.1Türkiye---Gokova Korfezi, 6.00 km. Bodrum (Mugla)

12.10.2020 04:51:20AFAD36.939127.55217.00ML1.3Türkiye---Gokova Korfezi, 4.12 km. Bodrum (Mugla)

12.10.2020 04:49:14AFAD37.277526.76086.75ML2.0----Ege Denizi, 39.14 km. Didim (Aydin)

12.10.2020 04:46:28AFAD35.561126.82437.61ML1.9----Ege Denizi, 17.04 km.Dodecanese (Yunanistan), 132.95 km. Datça (Mugla)

12.10.2020 04:38:03AFAD40.331326.11006.55ML2.1----Ege Denizi, 9.12 km. Eceabat (Çanakkale)

12.10.2020 04:35:15AFAD35.653026.52816.44Mw3.7----Ege Denizi, 42.09 km.Lasithi (Yunanistan), 136.93 km. Datça (Mugla)

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