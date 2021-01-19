19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Edirne'de tarihi müftülük binası yandı

Son dakika: Edirne'de tarihi müftülük binası yandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2021 10:40
Güncelleme:19.01.2021 11:12
Son dakika haberi... Edirne Müftülüğünün 1. grup korunması gerekli kültür varlığı vasfındaki tarihi iki katlı ahşap binası yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Selimiye Camisi yakınlarında Ercan Biçer Sokak'taki binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çok sayıda itfaiye ekibi, yanan binaya müdahalede bulundu.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Binada müftü ve yardımcılarının makamlarıyla, müftülük birimleri ve alt katta depo bulunuyordu.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu bölgede incelemede bulundu.

Kurulun yangınla ilgili yasal işlem başlatacağı öğrenildi.

1. grup korunması gerekli kültür varlığı vasfındaki yaklaşık 120 yıllık binanın aslına uygun olarak yeniden yapılması için çalışma başlatılacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarihi müftülük binası yandı
Tarihi müftülük binası yandı
CHP'li İBB yardım telefonunu geri çevirdi
CHP'li İBB yardım telefonunu geri çevirdi
Köpekler yaşlı adama dehşeti yaşattı
Köpekler yaşlı adama dehşeti yaşattı
Köylüler içme suyu ararken buldu!
Köylüler içme suyu ararken buldu!
Çocuk parkında şok!
Çocuk parkında şok!
Buzlanma ve don uyarısı!
Buzlanma ve don uyarısı!
A Haber ekibi fırtına ve tipiye yakalandı
A Haber ekibi fırtına ve tipiye yakalandı
Ölümünün 14. yılında anılıyor
Ölümünün 14. yılında anılıyor
Hayali kafes! Doğaya bırakılınca...
Hayali kafes! Doğaya bırakılınca...
Sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı
Sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı
Çığ düşme anı kamerada
Çığ düşme anı kamerada
ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı
ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı
Daha Fazla Video Göster