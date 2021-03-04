- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Diyarbakır'da Toptancılar Sitesi'nde yangın
Son dakika haberi... Diyarbakır Gıda ve Toptancılar Sitesinin girişinde bulunan bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve TOMA sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
Diyarbakır Gıda ve Toptancılar Sitesinin girişinde bulunan bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve TOMA sevk edildi.
Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.