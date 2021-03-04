Son dakika: Diyarbakır'da Toptancılar Sitesi'nde yangın

Son dakika haberi... Diyarbakır Gıda ve Toptancılar Sitesinin girişinde bulunan bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve TOMA sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Diyarbakır Gıda ve Toptancılar Sitesinin girişinde bulunan bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve TOMA sevk edildi.

Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.