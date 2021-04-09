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Son dakika: Deniz Canlıları Müzesi CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı! Ekrem İmamoğlu'na tepki
Son dakika haberi... Türkiye Deniz Canlıları Müzesi "izinsiz belediye alanı işgali" iddiasıyla CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı. Mumyalanmış balıklar açık alanda kaldı. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. Balıkçı Kenan, "Burayı yıkan Büyükşehir. Bunlar Ekrem İmamoğlu demeden parmaklarını bile oynatmazlar. Hikayeden gerekçeler sundular" dedi.