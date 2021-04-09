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Son dakika: Deniz Canlıları Müzesi CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı! Ekrem İmamoğlu'na tepki

A Haber
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Giriş: 09.04.2021 08:50
Güncelleme:09.04.2021 09:06
Son dakika haberi... Türkiye Deniz Canlıları Müzesi "izinsiz belediye alanı işgali" iddiasıyla CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı. Mumyalanmış balıklar açık alanda kaldı. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. Balıkçı Kenan, "Burayı yıkan Büyükşehir. Bunlar Ekrem İmamoğlu demeden parmaklarını bile oynatmazlar. Hikayeden gerekçeler sundular" dedi.
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