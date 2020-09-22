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Son dakika: Defalarca boynuzlarıyla saldırdı! Araç sahibi gördüğü manzara karşısında şok oldu

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Giriş: 22.09.2020 17:03
Güncelleme:22.09.2020 17:20
Son dakika haberi... İstanbul Çekmeköy'de bir keçi park halindeki otomobile defalarca boynuzlarıyla vurarak zarar verdi. O anlar kameraya yansıdı. Araç sahibi gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Son dakika haberi... İstanbul Çekmeköy'de bir keçi park halindeki otomobile defalarca boynuzlarıyla vurarak zarar verdi. O anlar kameraya yansıdı. Araç sahibi gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Defalarca boynuzlarıyla saldırdı! Araç sahibi gördüğü manzara karşısında şok oldu DEFALARCA BOYNUZLARIYLA SALDIRDI! ARAÇ SAHİBİ GÖRDÜĞÜ MANZARA KARŞISINDA ŞOK OLDU

Defalarca boynuzlarıyla saldırdı!
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