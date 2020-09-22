Son dakika: Defalarca boynuzlarıyla saldırdı! Araç sahibi gördüğü manzara karşısında şok oldu

Son dakika haberi... İstanbul Çekmeköy'de bir keçi park halindeki otomobile defalarca boynuzlarıyla vurarak zarar verdi. O anlar kameraya yansıdı. Araç sahibi gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Son dakika haberi... İstanbul Çekmeköy'de bir keçi park halindeki otomobile defalarca boynuzlarıyla vurarak zarar verdi. O anlar kameraya yansıdı. Araç sahibi gördüğü manzara karşısında şok oldu.