- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Defalarca boynuzlarıyla saldırdı! Araç sahibi gördüğü manzara karşısında şok oldu
Son dakika haberi... İstanbul Çekmeköy'de bir keçi park halindeki otomobile defalarca boynuzlarıyla vurarak zarar verdi. O anlar kameraya yansıdı. Araç sahibi gördüğü manzara karşısında şok oldu.
Son dakika haberi... İstanbul Çekmeköy'de bir keçi park halindeki otomobile defalarca boynuzlarıyla vurarak zarar verdi. O anlar kameraya yansıdı. Araç sahibi gördüğü manzara karşısında şok oldu.