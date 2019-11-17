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17.11.2019
Son dakika: Çorum'da feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre Çorum- Ankara karayolunun 5'inci kilometresinde TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Çorum- Ankara karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.
Henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilden çıkarılan 2 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Ancak yaralılardan biri daha, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazada yaşamını yitiren 3 kişiyle yaralının kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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