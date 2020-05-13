Son dakika: Çocuk parkında korkutan anlar! Canlı yayında yaşandı görenler telefona sarıldı |Video

Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da ağaçtan düşen karga yavrusu parkı karıştırdı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın canlı yayında tanık olduğu o anlarda anne karga yavrularını almak için büyük mücadele verdi. Karga yavruyu almak isteyip üst bir yere koymaya çalışan muhtara da saldırdı. Parkta olayı görenler ise telefonlarına sarıldı.

Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da ağaçtan düşen karga yavrusu parkı karıştırdı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın canlı yayında tanık olduğu o anlarda anne karga yavrularını almak için büyük mücadele verdi. Karga yavruyu almak isteyip üst bir yere koymaya çalışan muhtara da saldırdı. Parkta olayı görenler ise telefonlarına sarıldı.