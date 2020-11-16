Son dakika: Cinayetin ardından bilgisayar oyunu çıktı

Son dakika haberi... Ankara’da, 13 yaşındaki bir çocuk, eve misafir gelen okul arkadaşını öldürdü, ikizini ise yaraladı. Çocukların bilgisayar oyunu oynarken tartışıp kavga ettiği ortaya çıktı.

Ankara'da çocuklar arasında yaşanan kavga sırasında bir çocuğun ölümü birinin de yaralanmasıyla sonuçlanan vahşetin detaylarına SABAH ulaştı. Ankara'da bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi olan S.D., ortaokul 8. sınıfa giden iki çocuğuyla birlikte, aynı üniversitede görev yapan arkadaşı A.F.G.'nin Çankaya Seyran'da bulunan evine gitti. Alışveriş yapmak için evden ayrılan S.D. ve A.F.G., aynı okulda arkadaş olan çocukları Ege Ö. ve ikiz kardeşler Arda D. ile Ege D.'yi evde yalnız bıraktı.





OYUN NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, annelerinin görevli olduğu vakıf üniversitesinin ortaokulunda eğitim gören 8. sınıf öğrencileri 13 yaşındaki Ege Ö., Arda D. ve ikiz kardeşi Ege D., evde yalnız kaldıkları sırada kullanıcıların kendi oyunlarını tasarladığı ve oyuncuların aralarında sohbet edebildiği "Roblox" isimli bilgisayar oyununu oynamaya başladı. Oyun oynadıkları sırada Ege Ö. ve evlerine misafirliğe gelen ikizler arasında tartışma başladı.





ÇEKİÇLE SALDIRDI

Bilgisayar oyunu nedeniyle 13 yaşındaki üç çocuk arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ege Ö., Arda D. ve ikizi Ege D.'ye evde bulduğu çekiçle saldırdı. Yaralı halde evden kaçan Ege D., yan komşuya giderek yardım istedi. Küçük çocuğun yüzünü kanlar içerisinde gören komşular durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.







BABASI İNTİHAR ETMİŞ

Polis ekiplerinin evin kapısının kilitli olduğunu bildirmesi üzerine kapı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kırılarak açıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Arda D.'nin bıçak ve çekiç darbeleri sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kardeşi Ege D. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Suç aleti çekiçle gözaltına alınan şüpheli 13 yaşındaki Ege Ö.'nün yaklaşık 3 ay önce babasının intihar ettiği öğrenildi. Arda D.'nin cenazesi ise öğle namazı sonrası Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.