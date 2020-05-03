Sözcü'nün genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı Nadir Ataman’ın kaçak yapı işlettiği ortaya çıktı!
Sabah'tan Kenan Kıran'ın özel haberine göre, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sözcüsü ve Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ın damadı Nadir Ataman’ın, Büyükçekmece Kumburgaz’da kaçak yapısı ortaya çıktı. Nadir Ataman’a ait ve çiğ köfteci olarak kullanılan konteyner yapı imar barışından yararlanmamasına rağmen faaliyetine devam ediyor!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sözcüsü ve Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı Nadir Ataman'ın, Büyükçekmece Kumburgaz'da kaçak yapısının olduğu ortaya çıktı.
HEM EMLAKÇI BİNASINA, HEM DE KONTEYNER İÇİN TEK YAPI BELGESİ ALMIŞ
Nadir Ataman'ın; hem emlakçı binasına, hem de konteyner için tek yapı belgesi aldığı tespit edildi. Emlakçı binasının; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalandığı öğrenildi.
KONTEYNER YAPI İMAR BARIŞINDAN YARARLANMADI
Nadir Ataman'a ait konteyner yapının ise imar barışından yararlanamadığı bildirildi. Nadir Ataman'ın kaçak olduğu ve çiğ köfteci olarak kullanılan konteyner yapının imar barışından sonra bile alanını genişlettiği tespit edildi. Konteyner yapılar imar barışından yararlanamıyor.
Çiğ köfteci olarak kullanılan konteyner yapının devren satılık ilanının da verildiği öğrenildi.
METİN YILMAZ, DAMADI NADİR ATAMAN'IN AÇIKLAMALARINI MANŞETE TAŞIYOR
Nadir Ataman, Sözcü Gazetesi yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı.
Metin Yılmaz damadı Nadir Ataman'ın açıklamalarını manşete taşıyor. Nadir Ataman'ın birçok konudaki açıklaması Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alıyor ve iç sayfalarda da geniş kullanılıyor.
ATAMAN: "UFKUNUZU AÇMAK İSTERSENİZ, SÖZCÜ GAZETESİ OKUYUN"
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sorumlusu Nadir Ataman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı oturumunda Sözcü Gazetesi'nin okunmasını, Fox TV'nin izlenmesini istemişti.
Nadir Ataman, "Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye ediyorum. Ara sıra Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Oda TV okursanız gerçekten haberlere ulaşmış olursunuz. (…) Seyretmek isterseniz size Fox TV, Halk TV, Tele-1, KRT televizyonlarınızı da izlemenizi tavsiye ederim" dedi.
GÖKKUŞ: ARKADAŞ SÖZCÜ'NÜN DE AVUKATLIĞINI YAPIYOR
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Nadir Ataman'ı eleştirdi ve "Kimin hangi televizyonu seyrettiği, hangi televizyonu seyretmediği. Sizin yanınızda olanları seyredince objektif habercilik, öbür taraftakini seyredince yandaşçılık.. Böyle bir sınıflandırma hangi hakla yapıyorsunuz? Anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Sayın başkanım, Arkadaş Sözcü Gazetesi'nin akrabası. Sözcü'nün de avukatlığını yapıyor herhalde.." dedi.
Gökkuş, Nadir Ataman'ın verdiği soru önergesini eleştirdi "Böyle bir soru önergesi olmaz" ifadelerini kullandı.
KENAN KIRAN / SABAH
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