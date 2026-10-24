Başkan Erdoğan’dan Üsküdar ve Ataşehir’in başkan vekillerine kabul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu ile Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan’ı kabul etti. Görüşmeye Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu ve Ataşehir İlçe Başkanı Burak Çifçi de katıldı. Kabulün detaylarını paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Erdoğan’a İstanbul’a gösterdiği yakın ilgi için teşekkür ederek belediye başkan vekillerine görevlerinde başarılar diledi.