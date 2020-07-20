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Son dakika: Çanakkale'nin Kemel köyünde orman yangını...

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Giriş: 20.07.2020 16:38
Güncelleme:20.07.2020 16:39
Son dakika... Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.

Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yangın bölgesinin yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirildi.

Kemel köyünün dış kısmında kalan bazı yapıların da riskte olduğu, alevlere yakın bölgede köylülerin hayvanlarının bulunduğu öğrenildi.

BAKANLIKTAN FLAŞ AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Şefliği Kemalköy Mevkiinde 20.07.2020 tarihi saat 14:20'de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 14:35'de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangına sevk edilen ekipler; 1 Uçak, 5 Helikopter, 20 Arazöz, 2 İlk Müdahale Aracı, 2 Dozer, 130 Söndürme İşçisi." denildi.

Çanakkale'de orman yangını...
Çanakkale'de orman yangını...
Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
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