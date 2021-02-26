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SON DAKİKA! Çanakkale'de tekne faciası! Ölü ve kayıplar var A Haber muhabiri detayları canlı yayında aktardı

A Haber
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Giriş: 26.02.2021 21:13
Güncelleme:26.02.2021 21:15
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 5 kişinin balık tutmak için denize açıldığı tekne alabora oldu. Olayın ardından 2 kişi kurtarılırken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı. Yaşanan son dakika gelişmesiyle ilgili detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.
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Çanakkale'de tekne faciası! Ölü ve kayıplar var
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