Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 5 kişinin balık tutmak için denize açıldığı tekne alabora oldu. Olayın ardından 2 kişi kurtarılırken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı. Yaşanan son dakika gelişmesiyle ilgili detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.

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