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Bursa'da yasak öncesi su kuyruğu! 2,5 lira verip saatlerce beklediler

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Giriş: 15.05.2020 13:42
Güncelleme:15.05.2020 13:43
Bursa'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, yanlarında getirdikleri bidonlara Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyen vatandaşlar, uzun araç kuyruğu oluşturdu. Araç kuyruğu drone ile havadan görüntülenirken, vatandaşlar 20 litrelik su bidonlarını 2,5 lira karşılığı doldurdu.
2,5 lira verip saatlerce beklediler!
2,5 lira verip saatlerce beklediler!
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