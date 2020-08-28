Son dakika: Bursa'da tedbirsizlik kazaya neden oldu! Kurtarmak istediği araca çarptı

Son dakika haberi... Bursa’nın Orhangazi ilçesinde tedbirsizlik kazayı da beraberinde getirdi. Bir çekici kurtarmak istediği araca çarptı. Yolda kalan aracı çekmek için gitti ortalığı birbirine kattı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Direksiyondaki sürücü kaçmayı başardı ve kimse yaralanmadı.

Son dakika haberi... Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tedbirsizlik kazayı da beraberinde getirdi. Bir çekici kurtarmak istediği araca çarptı. Yolda kalan aracı çekmek için gitti ortalığı birbirine kattı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Direksiyondaki sürücü kaçmayı başardı ve kimse yaralanmadı.