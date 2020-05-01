Bursa’da babasına kızıp ATM'lere saldıran kadının 11 suç kaydı çıktı
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01.05.2020
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’nde geçtiğimiz çarşamba günü, babasıyla yaşadığı miras tartışmasının ardından eline aldığı keserle ATM'lere saldıran 41 yaşındaki Nurcan T.'nin poliste 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
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