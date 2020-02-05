Son dakika: Bugün (05 Şubat 2020 Çarşamba) hangi illerde okullar tatil edildi? İl il tam liste |Video

8 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Doğu Anadolu yoğun kar yağışı altında... Kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde bugün (05 Şubat 2020 Çarşamba) okullar tatil ilan edildi.

Kar yağışı yurdun doğusunda hayatı olumsuz etkiledi. Bazı illerde eğitime bir gün ara verildi.

Erzincan il genelinde, Ağrı'nın Eleşkirt ve Hamur ilçelerinde tüm okullar, Patnos, Tutak'ta taşımalı eğitim yapan okullar ile

merkeze bağlı köy okulları bir gün süre ile tatil edildi.

Van Valiliği, il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Diyarbakır'ın kulp, Siirt'in Pervari, Tunceli'nin Ovacık, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı bazı köylerde okullar bugün (05 Şubat Çarşamba) tatil edildi.