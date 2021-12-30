31 Aralık 2021, Cuma
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Bomba gibi patladı! Şanlıurfa'da mahalleliyi sokağa döken olay
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da elektrik trafosunun patlaması nedeniyle mahalle sakinleri panik yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye İlçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesinde meydana geldi.
BOMBA GİBİ PATLADI
İddiaya göre, aşırı yüklenme sonrası mahalleye elektrik iletimi yapılan trafoda patlama yaşandı. Trafo yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bir süre elektriksiz kalan mahalleli, arızanın giderilmesiyle yeniden enerjiye kavuştu.
MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Yaşanan patlamalar ve mahalle sakinlerinin korku dolu anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.