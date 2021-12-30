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Bomba gibi patladı! Şanlıurfa'da mahalleliyi sokağa döken olay

İHA
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Giriş: 30.12.2021 23:00
Güncelleme:30.12.2021 23:02
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da elektrik trafosunun patlaması nedeniyle mahalle sakinleri panik yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye İlçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesinde meydana geldi.

BOMBA GİBİ PATLADI

İddiaya göre, aşırı yüklenme sonrası mahalleye elektrik iletimi yapılan trafoda patlama yaşandı. Trafo yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bir süre elektriksiz kalan mahalleli, arızanın giderilmesiyle yeniden enerjiye kavuştu.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yaşanan patlamalar ve mahalle sakinlerinin korku dolu anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.

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