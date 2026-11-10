Yurdun dört bir yanında kış mesaisi! Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı, ulaşım aksadı

Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Artvin'de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, Rize'nin yüksek kesimleri karla kaplandı. Kastamonu'da ormanlar beyaz örtüye bürünürken, Samsun'daki yaylalarda da kış manzaraları ortaya çıktı. Bolu'da karla mücadele çalışmaları sürerken, Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzurum Palandöken'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, Kayseri Erciyes'te ve Van'da da kar yağışı etkili oldu. Yurdun farklı noktalarında ortaya çıkan kış manzaraları dikkat çekerken, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.