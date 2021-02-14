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Son dakika: Boğaz'da tekne yangını
İstanbul'da Bebek Sahili'nde sabah saatlerinde demirli tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler yandaki tekneye de sıçradı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
Bebek Sahili'nde sabah saatlerinde demirli tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler yandaki tekneye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Alev alev yanan 2 tekneyi söndürme çalışmaları karadan ve denizden sürüyor.