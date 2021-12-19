Son dakika| Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC'ın ön sonuçlarını değerlendirdi | Dikkat çeken TURKOVAC açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, elde edilen son verilere göre, TURKOVAC yapılan şahıslar arasında koronavirüs dönemini ağır geçiren olmadığını, aynı zamanda yerli aşı TURKOVAC’ın hatırlatma dozunda da antikor düzeyini hızlıca arttırdığı açıkladı.