19 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika| Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC'ın ön sonuçlarını değerlendirdi | Dikkat çeken TURKOVAC açıklaması

Son dakika| Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC'ın ön sonuçlarını değerlendirdi | Dikkat çeken TURKOVAC açıklaması

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2021 13:11
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, elde edilen son verilere göre, TURKOVAC yapılan şahıslar arasında koronavirüs dönemini ağır geçiren olmadığını, aynı zamanda yerli aşı TURKOVAC’ın hatırlatma dozunda da antikor düzeyini hızlıca arttırdığı açıkladı.
Tırın dorsesi devrildi: Yol ulaşıma kapatıldı
Tırın dorsesi devrildi: Yol ulaşıma kapatıldı
İstanbul’da gökkuşağı sürprizi!
İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!
Dikkat çeken TURKOVAC açıklaması
Dikkat çeken TURKOVAC açıklaması
Aslan balığı yok satıyor
Aslan balığı yok satıyor
Fırtınada yolda 30 kişi mahsur kaldı
Fırtınada yolda 30 kişi mahsur kaldı
İstanbul Boğazı’nın incisi
İstanbul Boğazı’nın incisi
Gazeteciler kara saplandı
Gazeteciler kara saplandı
Kargoyla teslim edilen sahte alkol!
Kargoyla teslim edilen sahte alkol!
Başı boş kazla gülümseten diyalog
Başı boş kazla gülümseten diyalog
Yolda buldu! Yanından ayırmıyor
Yolda buldu! Yanından ayırmıyor
Soğuk havaya bitkin düştü! Yol kenarında bulundu
Soğuk havaya bitkin düştü! Yol kenarında bulundu
Omicron’daki gizemli semptomu açıkladılar!
Omicron'daki gizemli semptomu açıkladılar!
Daha Fazla Video Göster