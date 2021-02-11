Son dakika: Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün cezası belli oldu!

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta bir kişinin ölümüne 14 kişinin de yaralanmasına neden olan otobüs şoförüyle ilgili karar çıktı. Mahkeme, sanık Necdet Karakuş hakkında bir kişiye karşı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve 14 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise toplam 134 yıl hapis cezası verdi.

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta bir kişinin ölümüne 14 kişinin de yaralanmasına neden olan otobüs şoförüyle ilgili karar çıktı. Mahkeme, sanık Necdet Karakuş hakkında bir kişiye karşı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve 14 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise toplam 134 yıl hapis cezası verdi.