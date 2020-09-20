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Son dakika: Ayı bahçe kapısını kırıp girdi! Havuz başında uyuyan adamı… Korkunç anlar saniye saniye kamerada!
ABD'de bir ayı evin bahçe kapısını kırıp içeri girdi. O sırada ev sahibi Matt Bete havuz başında uyuyordu. Bakın ayı ne yaptı? Korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı...
ABD'de bir ayı evin bahçe kapısını kırıp içeri girdi. O sırada ev sahibi Matt Bete havuz başında uyuyordu. Bakın ayı ne yaptı? Korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı...