20 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Ayı bahçe kapısını kırıp girdi! Havuz başında uyuyan adamı… Korkunç anlar saniye saniye kamerada!

Son dakika: Ayı bahçe kapısını kırıp girdi! Havuz başında uyuyan adamı… Korkunç anlar saniye saniye kamerada!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2020 14:59
Güncelleme:20.09.2020 15:17
ABD'de bir ayı evin bahçe kapısını kırıp içeri girdi. O sırada ev sahibi Matt Bete havuz başında uyuyordu. Bakın ayı ne yaptı? Korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı...

ABD'de bir ayı evin bahçe kapısını kırıp içeri girdi. O sırada ev sahibi Matt Bete havuz başında uyuyordu. Bakın ayı ne yaptı? Korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı...

Ayı bahçe kapısını kırıp girdi! Havuz başında uyuyan adamı… Korkunç anlar anbean kamerada AYI BAHÇE KAPISINI KIRIP GİRDİ! HAVUZ BAŞINDA UYUYAN ADAMI… KORKUNÇ ANLAR ANBEAN KAMERADA

Ayı havuz başında uyuyan adamı...
Ayı havuz başında uyuyan adamı...
Sahte maske nasıl anlaşılır? İşte yanıtı
Sahte maske nasıl anlaşılır? İşte yanıtı
Minik Kübra yaşadığı dehşeti anlattı
Minik Kübra yaşadığı dehşeti anlattı
Kan donduran görüntüler!
Kan donduran görüntüler!
Milli Eğitim Bakanı velilerle buluşacak
Milli Eğitim Bakanı velilerle buluşacak
Tepki toplayan görüntüler!
Tepki toplayan görüntüler!
Yüzlerce kiloluk dev timsah...
Yüzlerce kiloluk dev timsah...
Genç kadını adım adım takip etti...
Genç kadını adım adım takip etti...
Düşük yumurta rezervi ne?
Düşük yumurta rezervi ne?
İstanbul'da yaşayanlar dikkat!
İstanbul'da yaşayanlar dikkat!
Dünyanın en uzunu!
Dünyanın en uzunu!
En tehlikeli 50 uzay çöpü
En tehlikeli 50 uzay çöpü
Daha Fazla Video Göster