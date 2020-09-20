Ayı bahçe kapısını kırıp girdi! Havuz başında uyuyan adamı… Korkunç anlar anbean kamerada

ABD'de bir ayı evin bahçe kapısını kırıp içeri girdi. O sırada ev sahibi Matt Bete havuz başında uyuyordu. Bakın ayı ne yaptı? Korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı...