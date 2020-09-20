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Haberler Galeri Ayı bahçe kapısını kırıp girdi! Havuz başında uyuyan adamı… Korkunç anlar anbean kamerada

Ayı bahçe kapısını kırıp girdi! Havuz başında uyuyan adamı… Korkunç anlar anbean kamerada

ABD'de bir ayı evin bahçe kapısını kırıp içeri girdi. O sırada ev sahibi Matt Bete havuz başında uyuyordu. Bakın ayı ne yaptı? Korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı...

Giriş Tarihi: 20.09.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 15:26
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Ayı bahçe kapısını kırıp girdi! Havuz başında uyuyan adamı… Korkunç anlar anbean kamerada

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Greenfield şehrinde, Matt Bete'ye ait evin bahçe kapısını kıran ayı panik yarattı.

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Ayı bahçe kapısını kırıp girdi! Havuz başında uyuyan adamı… Korkunç anlar anbean kamerada

Evin havuzuna doğru ilerleyen ayı önce havuza yönelip havuzdan su içti.

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Ayı bahçe kapısını kırıp girdi! Havuz başında uyuyan adamı… Korkunç anlar anbean kamerada

Daha sonra havuzda kenarındaki şezlongta uyuya kalan Bete'ye yaklaştı.

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Ayı bahçe kapısını kırıp girdi! Havuz başında uyuyan adamı… Korkunç anlar anbean kamerada

Bete'nin ayağına dokunan ve ev sahibini uyandırmaya çalışan ayı korkuya neden oldu.

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Ayı bahçe kapısını kırıp girdi! Havuz başında uyuyan adamı… Korkunç anlar anbean kamerada

O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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