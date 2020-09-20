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20 Eylül 2020, Pazar
Haberler Galeri Ayı bahçe kapısını kırıp girdi! Havuz başında uyuyan adamı… Korkunç anlar anbean kamerada
Ayı bahçe kapısını kırıp girdi! Havuz başında uyuyan adamı… Korkunç anlar anbean kamerada
ABD'de bir ayı evin bahçe kapısını kırıp içeri girdi. O sırada ev sahibi Matt Bete havuz başında uyuyordu. Bakın ayı ne yaptı? Korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı...
Giriş Tarihi: 20.09.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 15:26