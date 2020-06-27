Manisa’da dün 5,5 şiddetinde yaşanan deprem ile bir kez daha deprem gerçeğini hatırlamış olduk. Önceki gün Van’da 5’in üzerinde bir deprem meydana geldi son zamanlarda 5 ve üzerinde depremlerin arttığına dair bir izlenim var. Peki bu durum bize ne anlatıyor? Bu depremler neyin habercisi? Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Oruç A Haber’de konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK HAREKETLİ BİR FAY ÜZERİNDE YER ALIYORUZ"

Prof. Dr. Bülent Oruç, "Çok hareketli bir fay üzerinde yer alıyoruz. Bu coğrafyada meydana gelen hiçbir deprem bizi artık şaşırtmıyor. Tarihsel dönemde yıkıcı depremler ile karşılaştık dolayısıyla biz bir deprem ülkesiyiz ve bununla yaşamaya alışmalıyız. Buradaki fay hattının hareketinden yola çıkarak bunu söylüyoruz." dedi.