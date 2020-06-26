Son dakika: Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberleri... AFAD, Ege Denizi açıklarında saat 22.36'da deprem meydana geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Ege Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünün 4,5 olduğu belirtildi.
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.36'da Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 25,69 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 123 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
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