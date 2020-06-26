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Son dakika: Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... AFAD, Ege Denizi açıklarında saat 22.36'da meydana geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Ege Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünün 4,5 olduğu belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020
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EGE DENİZİ'NDE 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.36'da Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 25,69 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 123 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

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