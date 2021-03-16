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SON DAKİKA | Antalya'daki villada vahşet! Aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

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Giriş: 16.03.2021 00:30
Güncelleme:16.03.2021 00:34
SON DAKİKA HABERİ... Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir villada dehşete düşüren bir olay yaşandı. Villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, villada inceleme başlattı.

Güzeloba Mahallesi'ndeki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada oturan aileden haber alamayan yakınları eve geldi.

Ailenin yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi.

Siteye gelen ekipler, villanın kapısını kırarak içeri girdi.

Evde aynı aileden 4 kişiyi silahla vurulmuş halde bulan polisler, sağlık ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, villada inceleme başlattı.

Polisin ilk belirlemesine göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor. soruşturma sürdürülüyor.

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