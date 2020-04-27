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Antalya’da koronavirüs mağduru Rus turistler paraları bitip ülkelerine dönemeyince isyan etti
Antalya’ya 35 gün önce tatile gelen Rus turistler, paraları bitince koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırların kapatılmasıyla ülkelerine geri dönemedikleri gerekçesiyle Rus Konsolosluğuna başvuru yaptı. Olumsuz cevap alan Ruslar, konsolosluğun önünde durumu protesto etti.
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