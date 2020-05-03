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Son dakika: Antalya'da karpuz aşeren hamile kadının eşine özel izin |Video

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03.05.2020
Son dakika haberi... Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, aşeren eşinin istediği karpuzu almak için sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özel izinle alışveriş yaptı. Vali Münir Karaloğlu, "Cansu Hanım'ı cevapsız bırakamazdık. Makul ve masum talebini değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, aşeren eşinin istediği karpuzu almak için sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özel izinle alışveriş yaptı.

Son dakika: Antalyada karpuz aşeren hamile kadının eşine özel izi SON DAKİKA: ANTALYA'DA KARPUZ AŞEREN HAMİLE KADININ EŞİNE ÖZEL İZİ

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 7 aylık hamile Cansu Tümer (28), karpuz aşerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eşinin dışarıya çıkamadığını belirterek, sosyal medyadan Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu da etiketleyerek yardım istedi.

Bunun üzerine durumdan haberdar olan Vali Karaloğlu'nun talimatıyla Tümer'in eşi Adem Tümer'e iki saatlik özel izin çıkarıldı. Tümer, Antalya Yaş Sebze ve Meyve Hali'nden karpuz alarak, evine döndü.

CEVAPSIZ BIRAKAMAZDIK

Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından, "Cansu Hanım'ı cevapsız bırakamazdık. Makul ve masum talebini değerlendirdik. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, eşine iki saatlik izin vererek talebinin yerine getirilmesine imkan sağladık. Tüm kadınlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum." paylaşımında bulundu.

İLK DEFA AŞERDİ

Cansu Tümer, hamilelik süresince ilk defa aşerdiğini, onun da sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldiğini söyledi. Bu süreçte istedikleri şeyleri bulmanın zor olduğunu anlatan Tümer, "Valimize teşekkür ediyorum. Sesimi çok çabuk duydu. Karpuzu çok şükür yedim. Mutluyum." dedi.

Adem Tümer de eşinin isteğini yerine getirebildiği için mutlu olduğunu kaydetti.

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