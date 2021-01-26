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Son dakika: Antalya'da hortum oluştu! Demre'de şaşırtan görüntü
Son dakika haberi... Antalya'nın Demre ilçesinde denizde hortum çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan hortum kıyıya ulaşmadan gözden kaybolurken, aynı anda güneş açması ise şaşırttı.
Son dakika haberi... Antalya'nın Demre ilçesinde denizde hortum çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan hortum kıyıya ulaşmadan gözden kaybolurken, aynı anda güneş açması ise şaşırttı.