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Son dakika: Antalya'da hortum oluştu! Demre'de şaşırtan görüntü

DHA
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Giriş: 26.01.2021 12:59
Güncelleme:26.01.2021 13:01
Son dakika haberi... Antalya'nın Demre ilçesinde denizde hortum çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan hortum kıyıya ulaşmadan gözden kaybolurken, aynı anda güneş açması ise şaşırttı.

Son dakika haberi... Antalya'nın Demre ilçesinde denizde hortum çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan hortum kıyıya ulaşmadan gözden kaybolurken, aynı anda güneş açması ise şaşırttı.

Son dakika: Antalyada hortum oluştu! Demrede şaşırtan görüntü SON DAKİKA: ANTALYA'DA HORTUM OLUŞTU! DEMRE'DE ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

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Şaşırtan görüntü
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