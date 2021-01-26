26 Ocak 2021, Salı
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Son dakika: Antalya'da hortum oluştu! Demre'de şaşırtan görüntü

Son dakika haberi... 'nın ilçesinde denizde hortum çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan hortum kıyıya ulaşmadan gözden kaybolurken, aynı anda güneş açması ise şaşırttı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021
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Son dakika: Antalya'da hortum oluştu! Demre'de şaşırtan görüntü

Demre'nin Taşdibi ve Sülüklü plajları arasında deniz üzerinde saat 09.30 sıralarında hortum çıktı.

Son dakika: Antalya'da hortum oluştu! Demre'de şaşırtan görüntü

Parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu bölgede, kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta görülen hortum yaklaşık 15 dakika boyunca deniz yüzeyinde ilerledi.

Son dakika: Antalya'da hortum oluştu! Demre'de şaşırtan görüntü

Hortum kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu. Hortum sırasında bir yandan da güneşin görünmesi şaşırttı.

Son dakika: Antalya'da hortum oluştu! Demre'de şaşırtan görüntü

Bölgedeki sera üreticilerini korkutan hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Hortumu görüntüleyen kişi, "Müthiş bir hortum çıktı, Demre'de Taşdibi açıklarında. Müthiş bir doğa olayı. Bir tarafta güneş açtı, bir tarafta da hortum. İnşallah kıyıya gelmez" dedi.

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