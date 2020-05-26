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Ankara Emniyeti ‘turist’ dolandırıcıyı 8 yıl sonra evinde yakaladı
Azerbaycan’dan Türkiye’ye 8 yıl önce ‘turist’ olarak gelen ve çok sayıda kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran şüpheli kadın kıskıvrak yakalandı. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre; Ankara Emniyeti’nin sürekli adres değiştirerek izini kaybettiren şüpheliyi Kriminalistik Adli Görüntülemeler teknolojisiyle tespit ettiği öğrenildi.