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Ankara Emniyeti ‘turist’ dolandırıcıyı 8 yıl sonra evinde yakaladı

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Giriş: 26.05.2020 11:29
Güncelleme:26.05.2020 11:32
Azerbaycan’dan Türkiye’ye 8 yıl önce ‘turist’ olarak gelen ve çok sayıda kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran şüpheli kadın kıskıvrak yakalandı. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre; Ankara Emniyeti’nin sürekli adres değiştirerek izini kaybettiren şüpheliyi Kriminalistik Adli Görüntülemeler teknolojisiyle tespit ettiği öğrenildi.
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