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Son dakika: Ankara'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandılar...

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Giriş: 16.10.2020 08:41
Güncelleme:16.10.2020 09:00
Son dakika haberi... Ankara'ya suç örgütlerine silah satmak için gelen kaçakçılara yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 3 adet silaha el konuldu.

Adana'dan Ankara'ya silah satmaya gelen suç örgütünü polis ekipleri yaptıkları nefes kesen operasyonla yakaladı.

Ankara'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandılar...

Yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 16 adet dolu fişek ele geçirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Ankara'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandılar...

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Adana'da bulunan bir suç örgütünün, Ankara'daki gruplara silah satmak için yola çıktığı bilgisini aldı.

Ankara'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandılar...

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri Gölbaşı ilçesinde yol uygulama noktasında drone ile yaptıkları çalışmada Adana'dan gelen 2 otomobili tespit etti.

Ankara'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandılar...

Ekipler otomobile yavaş yavaş yaklaşarak 6 kişiyi yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Ankara'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandılar...

Polis ekipleri 2 araçta yaptıkları didik didik aramalarda valizlerin içine gizlenmiş şekilde 2 adet 9mm tabanca, 1 adet 7.65mm tabanca,12 adet 9mm dolu fişek, 4 adet 7.65mm dolu fişek olmak üzere toplam 3 adet tabanca, 16 adet dolu fişek ele geçirirken 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandılar...

Polis ekiplerinin nefes kesen operasyonu kameralar yansıdı.

Nefes kesen operasyon! Böyle yakalandılar...
Nefes kesen operasyon! Böyle yakalandılar...
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