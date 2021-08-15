Ankara'da çevreyolunda korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Ankara çevreyolu Pursaklar çıkışında 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Takla atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddialara göre, bir aracın hatalı sollaması sonucu 3 araç kaza yaptı. Kazada, 34 CUE 832 plakalı beyaz Fiat marka Off Road araç takla attı. 06 BEA 949 plakalı beyaz Honda marka araç ve Alman HD TA 6000 plakalı siyah Wolkswagen marka araç ise kullanılamaz hale geldi. Takla atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı