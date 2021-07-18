18 Temmuz 2021, Pazar
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Amasya'da baraj gölü 5 kişilik aileyi yuttu
Amasya'da baraj gölüne giren aynı aileden 5 kişi bir süre sonra kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlatıldı. A Haber muhabiri Murat Onur, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını canlı yayında aktardı. Cesetlerin suda kaybolan küçük çocuğun anne ve babasına ait olduğu bildirildi. Amasya Valisi Mustafa Masatlı da yaşanan olay sonrası bölgeye gelip incelemelerde bulundu.